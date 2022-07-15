«Рубин» подпишет Беленова

Бывший голкипер «Уфы»продолжит карьеру в

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 35-летний вратарь прибыл в расположение «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой.

В ближайшее время клуб из столицы Татарстана объявит о подписании контракта с Беленовым.

Ранее Беленов расторг контракт с уфимским клубом по соглашению сторон.

Отмечается, что после трансфера Беленова «Рубин» может расстаться с голкипером Никитой Медведевым, который перейдет в «Ростов».

Напомним, «Рубин» в новом сезоне будет выступать в ФНЛ.