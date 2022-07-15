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    «Рубин» подпишет Беленова

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    Бывший голкипер «Уфы» Александр Беленов продолжит карьеру в «Рубине».

    Александр Беленов
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    Александр Беленов

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 35-летний вратарь прибыл в расположение «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой.

    В ближайшее время клуб из столицы Татарстана объявит о подписании контракта с Беленовым.

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    • Ранее Беленов расторг контракт с уфимским клубом по соглашению сторон.

    Отмечается, что после трансфера Беленова «Рубин» может расстаться с голкипером Никитой Медведевым, который перейдет в «Ростов».

    Напомним, «Рубин» в новом сезоне будет выступать в ФНЛ.

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