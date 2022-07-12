Джикия: Респект «Би-2» и МакSим — как и мы, они были на поле против стадиона и показали любовь к «Спартаку»

Капитан «Спартака»поблагодарили болельщиков за поддержку команды во время матча с «Зенитом» в Суперкубке России.

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись… Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

Респект Леве "Би-2" и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!

Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!», — написал Джикия в инстаграме.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:4.