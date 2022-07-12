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    Джикия: Респект «Би-2» и МакSим — как и мы, они были на поле против стадиона и показали любовь к «Спартаку»

    Футбол Спартак Зенит Суперкубок России Футбол России
    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил «Би-2», МакSим и болельщиков за поддержку команды во время матча с «Зенитом» в Суперкубке России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись… Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

    Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

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    • Респект Леве "Би-2" и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!

    Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!», — написал Джикия в инстаграме.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:4.

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