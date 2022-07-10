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    «Сочи» подписал четвертого полузащитника из «Твери»

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    ФК «Сочи» подписал 20-летнего полузащитника Амира Батырева, сообщает клубная пресс-служба.

    Амир Батырев
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    Амир Батырев

    В минувшем сезоне Амир выступал за «Тверь» под руководством нынешнего тренера «Сочи» Вадима Гаранина.

    Игрок имеет двойное гражданство — Канады и России. В Северной Америке Батырев занимался в академии «Торонто» и играл за систему «Ванкувер Уайткэпс».

    Ранее в «Сочи» перешли три других футболиста «Твери», игравшие ФНЛ-2, — полузащитники Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой.

    Последние двое уже играли в системе «Сочи» за молодёжную команду в сезоне-2020/21.

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