«Сочи» подписал четвертого полузащитника из «Твери»

В минувшем сезоне Амир выступал за «Тверь» под руководством нынешнего тренера «Сочи» Вадима Гаранина.

Игрок имеет двойное гражданство — Канады и России. В Северной Америке Батырев занимался в академии «Торонто» и играл за систему «Ванкувер Уайткэпс».

Ранее в «Сочи» перешли три других футболиста «Твери», игравшие ФНЛ-2, — полузащитники Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой.

Последние двое уже играли в системе «Сочи» за молодёжную команду в сезоне-2020/21.