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    Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо»

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    «Динамо» объявило об уходе из команды защитника Фабиана Бальбуэны.

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    Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с московским клубом на сезон-2022/23.

    «Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23.

    ФК "Динамо" считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях», — говорится в заявлении «Динамо».

    «Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведёт активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за "Динамо" и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», — добавил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

    Бальбуэна выступал за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он 32 матча, в которых забил три мяча.

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