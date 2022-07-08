Агент Фомина: Тема с АПЛ для Даниила закрыта на несколько лет

Руководитель агентства «FM Sports Agency»прокомментировал будущее своего клиента полузащитника «Динамо»

«Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее, не благодаря, а вопреки.

Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Прошлой зимой сообщалось об интересе к полузащитнику «Динамо» со стороны английского «Кристал Пэлас». В 2022 году появилась информация, что в услугах Фомина заинтересован «Фрайбург». Полузащитник выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года.