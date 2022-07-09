Семак: Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:0) в матче за Суперкубок России и оценил готовность команды к сезону.

«Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд.

По первому тайму здорово "Спартак" перемещался, потом подустали, появились зоны.

Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.

Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть.

Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч!

"Зенит" — фаворит сезона в РПЛ? Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине. Все мысли о победе», — передает слова Семака «Матч ТВ».

Первую игру в новом сезоне чемпионата России петербуржцы проведут в гостях против «Химок» 15 июля.