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    Тихонов: «Спартак» — команда-загадка. И в этом, возможно, ее козырь

    Футбол Спартак Зенит Суперкубок России Футбол России
    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Спартак сейчас — команда-загадка. Возможно, в этом ее козырь.

    Самое главное — тренер и то, что он хочет видеть. Мало времени прошло после прихода Абаскаля, но если "Спартак" выиграет Суперкубок, это будет отличный старт. Если вдруг проиграет, скажут, что ничего страшного, мы в стадии становления, есть время что-то поправить.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Спартак"

    Хочется увидеть от "Спартака" агрессивную игру. Тренер хочет играть в пас, контролировать игру, то, что у "Спартака" не получалось.

    При Тедеско команда добивалась результата, играя в быструю атаку. И те эмоции, которые были у "Спартака", хочется видеть и сейчас. Хочется увидеть обновленный "Спартак", чтобы команде сопутствовала удача», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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