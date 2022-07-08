Тихонов: «Спартак» — команда-загадка. И в этом, возможно, ее козырь

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от встречи красно-белых св матче за Суперкубок России.

«Спартак сейчас — команда-загадка. Возможно, в этом ее козырь.

Самое главное — тренер и то, что он хочет видеть. Мало времени прошло после прихода Абаскаля, но если "Спартак" выиграет Суперкубок, это будет отличный старт. Если вдруг проиграет, скажут, что ничего страшного, мы в стадии становления, есть время что-то поправить.

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Хочется увидеть от "Спартака" агрессивную игру. Тренер хочет играть в пас, контролировать игру, то, что у "Спартака" не получалось.

При Тедеско команда добивалась результата, играя в быструю атаку. И те эмоции, которые были у "Спартака", хочется видеть и сейчас. Хочется увидеть обновленный "Спартак", чтобы команде сопутствовала удача», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.