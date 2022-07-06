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    В «Химки» рассказали, почему выступили против создания Кубка Лиги

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему подмосковный клуб не поддержал идею создания Кубка Лиги.

    «Химки» выступили против создания Кубка Лиги
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    «Химки» выступили против создания Кубка Лиги

    Ранее сообщалось, что представители абсолютного большинства команд (13 выступили «за», 3 — «против») поддержали этот проект и сам турнир.

    «На этом этапе мы решили не поддерживать данный турнир. По нашему мнению, он не проработан с точки зрения финансирования. Это достаточно большая нагрузка на клуб.

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    • Непонятно и с вещателем. Безусловно, мы понимаем, что это и турнир, на котором будет использоваться персонифицированная карта. Это тоже дополнительная нагрузка. Поэтому сейчас, пока все это не проработано, мы не готовы, наверное, его поддержать», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

    Окончательное решение по проведению Кубка Лиги будет принято на следующей неделе уже совместно с РФС.

    Напомним, новый сезон в российском футболе стартует 9 июля. В этот день в Санкт-Петербурге состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

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