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    Гус Тиль: Я хочу выигрывать трофеи с ПСВ

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    Нидерландский полузащитник Гус Тиль прокомментировал переход из московского «Спартака» в ПСВ Эйндховен, сообщает официальный сайт команды.

    Гус Тиль
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    Гус Тиль

    «Я провел беседу с главным тренером ПСВ. После нее я понял, что клуб во мне действительно заинтересован. Это и убедило меня согласиться на переход. Я хочу выигрывать трофеи с командой.

  • Гус Тиль перешел из «Спартака» в ПСВ Эйндховен
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    • Был польщен, когда впервые узнал об интересе со стороны "ПСЖ". Это очень амбициозной проект. К тому же, я смогу обрести стабильное место в команде. С нетерпением жду нового вызова в своей карьере», — сказал Тиль.

    По информации источника, «Спартак» заработает на трансфере Гуса Тиля в ПСВ 4 миллиона евро.

    Тиль перешел в «Спартак» из «АЗ» в августе 2019 года за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд», за которой выступал на правах аренды.

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