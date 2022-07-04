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    Гендиректор «Црвены Звезды»: Наш клуб никогда не общался с Дзюбой

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    Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал информацию о том, что Артем Дзюба мог перейти в клуб из Белграда.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Такая идея появилась в середине мая — о том, что Дзюба может перейти в "Црвену Звезду". Но мы, клуб, никогда с ним лично не общались. Только с друзьями и еще некоторыми людьми.

    Это никогда не было той историей, что мы близки к сделке. Это была просто идея.

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    • Все началось с идеи наших друзей из Москвы. Не из какого-то клуба. Но мы пришли к выводу, что провести сделку будет очень трудно. Мы очень уважаем то, что Дзюба сделал как игрок, но на данный момент у нас очень высокие цели: хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, и нам нужен нападающий моложе и быстрее.

    В случае с Дзюбой это была идея футбольных людей. Наших друзей. Это один тренер, имя не могу назвать», — приводит слова Терзича «Матч ТВ».

    Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

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