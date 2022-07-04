Гендиректор «Црвены Звезды»: Наш клуб никогда не общался с Дзюбой

Генеральный директор «Црвены Звезды»прокомментировал информацию о том, чтомог перейти в клуб из Белграда.

«Такая идея появилась в середине мая — о том, что Дзюба может перейти в "Црвену Звезду". Но мы, клуб, никогда с ним лично не общались. Только с друзьями и еще некоторыми людьми.

Это никогда не было той историей, что мы близки к сделке. Это была просто идея.

Все началось с идеи наших друзей из Москвы. Не из какого-то клуба. Но мы пришли к выводу, что провести сделку будет очень трудно. Мы очень уважаем то, что Дзюба сделал как игрок, но на данный момент у нас очень высокие цели: хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, и нам нужен нападающий моложе и быстрее.

В случае с Дзюбой это была идея футбольных людей. Наших друзей. Это один тренер, имя не могу назвать», — приводит слова Терзича «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции.