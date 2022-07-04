«Челси» имеет надежду подписать Криштиану Роналду

Лондонский «Челси» рассматривает возможность перехода португальского нападающего «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic

Недавно стало известно, что Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Однако «Манчестер Юнайтед» не разделяет решение игрока и не планирует продавать его, а также ждёт португальца на тренировочном сборе уже в ближайшие дни.

Хотя сегодня Криштиану Роналду пропустил первую тренировку «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

По информации этого же издания, новый совладелец «Челси» Тодд Боули в прошлом месяце проводил встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем. Переход футболиста в «Челси» был одной из главных тем разговора.