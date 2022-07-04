ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле Дембеле и еще десять главных свободных агентов этого лета
  • 16:55
    • «Челси» имеет надежду подписать Криштиану Роналду
  • 16:37
    • «Ювентус» хочет подписать Арнаутовича, «Болонья» просит за него 15 млн евро
  • 16:25
    • Агент Языджи: Сейчас Юсуф начал тренироваться с «Лиллем»
  • 16:11
    • Виктор Мозес вернулся в расположение «Спартака» и приступает к работе с командой
  • 15:59
    • Габриэл Жезус рассказал, что повлияло на его переход в «Арсенал»
    Все новости спорта

    «Челси» имеет надежду подписать Криштиану Роналду

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Челси Манчестер Юнайтед Трансферы
    Лондонский «Челси» рассматривает возможность перехода португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Athletic .

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    Недавно стало известно, что Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Однако «Манчестер Юнайтед» не разделяет решение игрока и не планирует продавать его, а также ждёт португальца на тренировочном сборе уже в ближайшие дни.

    Хотя сегодня Криштиану Роналду пропустил первую тренировку «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.

  • Криштиану Роналду пропустит первую тренировку «МЮ»
  • Читайте по теме

    • По информации этого же издания, новый совладелец «Челси» Тодд Боули в прошлом месяце проводил встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем. Переход футболиста в «Челси» был одной из главных тем разговора.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Джокович сенсационно проиграет Синнеру?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Бока Хуниорс» обеспечит себе проход дальше
  • «Бока Хуниорс» — «Коринтианс». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Эмелек
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Ларн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Интернасьональ — Коло-Коло
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Либертад — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Атлетик Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры