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    Жирков: Есть предложения из РПЛ, но не исключаю, что завершу карьеру

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    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что в ближайшее время может объявить о завершении карьеры, несмотря на наличие предложений из РПЛ.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Во второй половине минувшего сезона 38-летний Жирков выступал за подмосковные «Химки».

    «Еще годик может и поиграл бы — желание есть. И предложения в принципе тоже, в том числе из Российской премьер-лиги. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в "Химках". Так что не исключаю, что закончу карьеру. Но на каком-то уровне все равно еще поиграю. Например, в Медиалиге (улыбается).

    Контракт [c "Химками"] был заключен по системе "1+1". И действительно, если любая из сторон захотела бы его продлить, опция "+1" вступала бы в силу на следующий сезон при условии, что "Химки" остаются в премьер-лиге. Со своей стороны я сообщил, что не хотел бы продлевать соглашение. Это "Химки", насколько я понял, не расстроило. В итоге, продлевать контракт не стали.

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    • Я приходил в клуб при Владимире Габулове. Затем все поменялось, включая тренерский штаб. И для меня тоже — вы видели сколько раз после этого я попадал в заявку на игры. Оставаться в такой ситуации в клубе, когда точно не будешь играть, не вижу смысла», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

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