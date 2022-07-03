Агент: У Кокорина есть предложения из России

Нападающий «Фиорентины»пока не планирует возвращаться в Россию, несмотря на предложения от местных клубов. Об этом сообщил агент футболиста Тимофей Бердышев.

«Есть ли у Саши предложения из России? Да, я не отрицаю этого. Некоторые российские клубы звонили мне, чтобы получить информацию о Кокорине, но на данный момент ситуация [связанная с событиями на Украине], конечно, не позволяет оценить трансферы такого рода.

Помимо того, Саша все еще хочет остаться в "Фиорентине". Он хочет чувствовать себя полезным, это его приоритет на данный момент», — приводит слова агента Firenze Viola.

В прошлом сезоне Кокорин провел в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что клуб из Флоренции не планирует разрывать соглашение с российским футболистом.