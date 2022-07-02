Геркус: Лично я — двумя руками за Кубок РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива»высказался о возможном проведении Кубка РПЛ в сезоне-2022/23.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Геркус Фото: fclm.ru

«Лично я — двумя руками за Кубок Лиги! Это дополнительные игры для игроков — не мы ли жаловались на недостаточную игровую практику для них?

Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс "поймать" матч с привлекательной афишей в относительно тёплое время года. Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок Лиги, как на турнир неофициальный, действие FAN ID не распространяется.

В конце концов, это дополнительные — и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! — деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги? А ещё это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в "упаковке" матчей. Турнир-то неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», — написал Геркус в своем телеграм-канале.