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    Геркус: Лично я — двумя руками за Кубок РПЛ

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном проведении Кубка РПЛ в сезоне-2022/23.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Лично я — двумя руками за Кубок Лиги! Это дополнительные игры для игроков — не мы ли жаловались на недостаточную игровую практику для них?

    Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс "поймать" матч с привлекательной афишей в относительно тёплое время года. Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок Лиги, как на турнир неофициальный, действие FAN ID не распространяется.

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    • В конце концов, это дополнительные — и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! — деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги? А ещё это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в "упаковке" матчей. Турнир-то неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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