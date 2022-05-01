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    Флорентино Перес: «Реал» планировал выиграть Ла Лигу и ЛЧ. Первое мы сделали

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    Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о завоевании 35 чемпионства в Испании и намекнул на амбиции в Лиге чемпионов.

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    «Я, как и многие болельщики, ощущаю огромное удовлетворение. Мы планировали выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали, теперь нужно разобраться со вторым.

    У Анчелотти большой опыт, но всегда есть люди, которые что-нибудь критикуют. Однако связь Карло с "Реалом" очевидна, его ценности схожи с нашими. Считаю, что это очень важно», — цитирует Переса Marca.

    В 34 туре «Реал» обыграл «Эспаньол» и набрал 81 очков. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» во второй раз встретятся с «Ливерпулем».

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