Набиуллин рассказал об извинениях перед Беленовым после нанесения травмы

Защитникрассказал, что извинился перед вратарёмза нанесённую травму в матче 27-го тура РПЛ.

Эпизод произошёл в начале матча между командами. Набиуллин влетел в ногу Беленова, когда тот пытался выбить мяч.

Вратарь не сумел продолжить игру, а вместо него на поле появился белорусский голкипер Антон Чичкан, который провёл свой дебютный матч за «Уфу».

«После матча зашёл в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым. Это был просто игровой момент.

Шёл в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!» — рассказал Набиуллин «Чемпионату».