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    Набиуллин рассказал об извинениях перед Беленовым после нанесения травмы

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    Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал, что извинился перед вратарём «Уфы» Александром Беленовым за нанесённую травму в матче 27-го тура РПЛ.

    Александр Беленов
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    Александр Беленов

    Эпизод произошёл в начале матча между командами. Набиуллин влетел в ногу Беленова, когда тот пытался выбить мяч.

    Вратарь не сумел продолжить игру, а вместо него на поле появился белорусский голкипер Антон Чичкан, который провёл свой дебютный матч за «Уфу».

    «После матча зашёл в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым. Это был просто игровой момент.

    Шёл в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!» — рассказал Набиуллин «Чемпионату».

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