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    «Лион» крупно обыграл «Марсель»

    «Марсель» — «Лион»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Франции «Марсель» потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:3.

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    В составе победителей голами отличились Кастелло Люкеба, Мусса Дембеле и Карл Токо Экамби.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лион 0:3
    Голы: 0:1 Кастелло Люкеба (55'), 0:2 Мусса Дембеле (76'), 0:3 Карл Токо Экамби (88') Марсель: Пау Лопес, Поль Лирола, Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар, Зеад Колашинац, Жерсон, Бубакар Камара, Pape Alassane Gueye, Дженгиз Ундер, Аркадиуш Милик, Димитри Пайет Лион: Мусса Дембеле, Карл Токо Экамби, Лукас Пакета, Bradley Barcola, Уссем Ауа, Тьяго Мендес, Эмерсон, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: Пау Лопес (57'), Мусса Дембеле (60'), Pape Alassane Gueye (71')
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