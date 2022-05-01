«Марсель» — «Лион»: счет матча 0:3, обзор голов

В составе победителей голами отличились Кастелло Люкеба, Мусса Дембеле и Карл Токо Экамби.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Лион 0:3
Голы: 0:1 Кастелло Люкеба (55'), 0:2 Мусса Дембеле (76'), 0:3 Карл Токо Экамби (88') Марсель: Пау Лопес, Поль Лирола, Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар, Зеад Колашинац, Жерсон, Бубакар Камара, Pape Alassane Gueye, Дженгиз Ундер, Аркадиуш Милик, Димитри Пайет Лион: Мусса Дембеле, Карл Токо Экамби, Лукас Пакета, Bradley Barcola, Уссем Ауа, Тьяго Мендес, Эмерсон, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждения: Пау Лопес (57'), Мусса Дембеле (60'), Pape Alassane Gueye (71')