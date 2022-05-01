Габулов: Сегодня «Химки» заслуживали три очка и были достойны победы

Генеральный директороценил игру команды в матче 27-го тура РПЛ против(1:1).

На 12-й минуте матча полузащитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил красную карточку за подножку вратарю «Уфы» Александру Беленову и был удален с поля.

«Несмотря на то, что судейство было против нас, мы гордимся командой.

Наши парни играли вдесятером почти весь матч, забили гол в меньшинстве. Сегодня мы заслуживали три очка и были достойны победы.

Жаловаться на судейство? Не будем. Впереди еще три финала. Вне зависимости от того, как нас будут судить, в каждом матче будем играть на победу», — цитирует ТАСС Габулова

После игры главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку за разговоры с арбитром.