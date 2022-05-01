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    Конте: В Англии никогда не бывает легких игр

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    Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лестером» со счетом 3:1 в матче 35 тура чемпионата Англии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Это была хорошая игра против действительно хорошей команды, и это была непростая игра, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких игр, особенно против "Лестера", у которого хороший состав.

    Когда я возглавил команду в ноябре прошлого года, никто и представить себе не мог, что мы все еще будем участвовать в борьбе за еврокубки, но эти игроки заслуживают того, чтобы бороться за такое важное место. В АПЛ непросто завоевать место в Лиге чемпионов

    Я думаю, что в этой игре мы играли более рассудительно. У нас было больше свободного пространства, и мы очень хорошо его использовали. Это было ключевым моментом», — цитирует Конте BBC.

    Напомним, что «шпоры» выиграли благодаря дублю корейца Сон Хын Мина.

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