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    «Ницца» на выезде обыграла «Бордо»

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    В матче 35-го тура чемпионата Франции «Бордо» потерпел домашнее поражение от «Ниццы» — 0:1

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    Единственный мяч забил на 74-й минуте алжирский нападающий гостей Анди Делор.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Ницца 0:1
    Гол: 0:1 Анди Делорт (74') Бордо: Бенуа Костиль, Жозуа Гилявоги, Марсело, Анель Ахмедходжич, Том Лаку, Ясин Адли, Жан Онана, Гидеон Менса, Явайро Дилросун, Николя де Руссель де Превиль, M'Baye Niang Ницца: Анди Делорт, Каспер Дольберг, Джастин Клюйверт, Kephren Thuram-Ulien, Пабло Росарио, Hicham Boudaoui, Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк, Вальтер Бенитес Предупреждения: Kephren Thuram-Ulien (11'), Марсело (31'), Пабло Росарио (70')
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