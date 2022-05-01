«Ницца» на выезде обыграла «Бордо»

Единственный мяч забил на 74-й минуте алжирский нападающий гостей Анди Делор.
Футбол. Франция. Лига 1
Бордо — Ницца 0:1
Гол: 0:1 Анди Делорт (74') Бордо: Бенуа Костиль, Жозуа Гилявоги, Марсело, Анель Ахмедходжич, Том Лаку, Ясин Адли, Жан Онана, Гидеон Менса, Явайро Дилросун, Николя де Руссель де Превиль, M'Baye Niang Ницца: Анди Делорт, Каспер Дольберг, Джастин Клюйверт, Kephren Thuram-Ulien, Пабло Росарио, Hicham Boudaoui, Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк, Вальтер Бенитес Предупреждения: Kephren Thuram-Ulien (11'), Марсело (31'), Пабло Росарио (70')