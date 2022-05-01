«Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
В составе «канониров» отличились Роб Холдинг и Габриэл Магальяйнс.
За «молотобойцев» голом отметился Джаррод Боуэн.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Арсенал Лондон 1:2
Голы: 0:1 Пабло Мари (38'), 1:1 Джаррод Боуэн (45'), 1:2 Габриэль Магальяйнс (54') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Аарон Крессвел, Райан Фредерикс, Марк Ноубл, Деклан Райс, Пабло Форнальс, Мануэль Лансини, Саид Бенрахма, Джаррод Боуэн Арсенал Лондон: Эдвард Нкетиа, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Нуну Тавареш, Габриэль Магальяйнс, Пабло Мари, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Букайо Сака (48'), Джаррод Боуэн (52'), Аарон Крессвел (90 + 1'), Эдвард Нкетиа (90 + 1')
«Арсенал» набрал 63 очка и занимает четвертое место в таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на седьмой позиции (52 очка).