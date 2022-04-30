Отец Агаларова: у Гамида есть желание поменять клуб и играть в сильном чемпионате

, отец нападающего «Уфы», рассказал о желании сына поменять клуб.

«У Гамида есть желание поменять клуб. Однако у него в данное время действующий контракт. Любой парень хочет играть в хорошем и сильном чемпионате. У нас был разговор с Шамилем Газизовым, и на данный момент есть понимание», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 17-й гол в нынешнем розыгрыше соревнований.

Завтра, 1 мая, «Уфа» сыграет с «Химками». Встреча стартует в 16:30 мск.