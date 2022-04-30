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    Отец Агаларова: у Гамида есть желание поменять клуб и играть в сильном чемпионате

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    Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о желании сына поменять клуб.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «У Гамида есть желание поменять клуб. Однако у него в данное время действующий контракт. Любой парень хочет играть в хорошем и сильном чемпионате. У нас был разговор с Шамилем Газизовым, и на данный момент есть понимание», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 17-й гол в нынешнем розыгрыше соревнований.

    Завтра, 1 мая, «Уфа» сыграет с «Химками». Встреча стартует в 16:30 мск.

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