Малафеев: Стать чемпионом в игре со «Спартаком» — двойной праздник для фанатов «Зенита»

Бывший вратарьподелился мыслями о чемпионских перспективах питерского клуба в РПЛ.

«Не думаю, что "Динамо" проиграет "Уралу" дома. Так что болельщикам "Зенита", скорее всего, придется подождать до следующей встречи с "Химками".

Но она ведь тоже домашняя. Так что если "Зенит" обыграет "Локомотив", то Питер может спокойно всю следующую неделю предвкушать игру с "Химками" как чемпионскую.

Расклад, при котором "Зенит" становится чемпионом в предпоследнем туре в гостевом матче со "Спартаком"? Это, конечно, было бы оригинально, а для болельщиков "Зенита" стало бы двойным праздником.

Если не тройным, с учетом того, что "Спартак" на данный момент всего в трех очках от зоны стыковых матчей. Но я не думаю, что "Зенит" ради такого случая будет что-то подгадывать.

Тем более есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить "Спартак" в "стыки" уже в ранге чемпиона.

Как в свое время "Динамо" было отправлено в ФНЛ. Но давайте не будем бежать впереди "Локомотива" — у него петербуржцам тоже еще надо выиграть», — сказал Малафеев «Матч ТВ».