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    Малафеев: Стать чемпионом в игре со «Спартаком» — двойной праздник для фанатов «Зенита»

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    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о чемпионских перспективах питерского клуба в РПЛ.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    «Не думаю, что "Динамо" проиграет "Уралу" дома. Так что болельщикам "Зенита", скорее всего, придется подождать до следующей встречи с "Химками".

    Но она ведь тоже домашняя. Так что если "Зенит" обыграет "Локомотив", то Питер может спокойно всю следующую неделю предвкушать игру с "Химками" как чемпионскую.

    Расклад, при котором "Зенит" становится чемпионом в предпоследнем туре в гостевом матче со "Спартаком"? Это, конечно, было бы оригинально, а для болельщиков "Зенита" стало бы двойным праздником.

    Если не тройным, с учетом того, что "Спартак" на данный момент всего в трех очках от зоны стыковых матчей. Но я не думаю, что "Зенит" ради такого случая будет что-то подгадывать.

    Тем более есть возможность в конце сезона растянуть удовольствие для своих поклонников: попытаться отправить "Спартак" в "стыки" уже в ранге чемпиона.

    Как в свое время "Динамо" было отправлено в ФНЛ. Но давайте не будем бежать впереди "Локомотива" — у него петербуржцам тоже еще надо выиграть», — сказал Малафеев «Матч ТВ».

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