Канчельскис назвал клоунадой и цирком возможное расширение РПЛ

Бывший российский футболистотреагировал на новость о том, что РПЛ будет расширена до 18 клубов.

Ранее появилась информация, что, в случае недопуска россиян к еврокубковым турнирам на сезон-2022/23, число участников чемпионата России может быть увеличено, с введением ограниченного моратория на вылет.

«Это клоунада и цирк. Большое спасибо руководителям нашего футбола за это. У нас можно ожидать всего чего угодно. Позор российского футбола. Это просто ужасное решение.

Наверное, из-за "Спартака" решили так сделать, ха-ха. Полное безобразие, конечно — во всем мире есть спортивный принцип, а у нас нет, зато такие великолепные руководители в нашем футболе.

Как им не стыдно так делать?! Одни жулики и дилетанты, сколько раз говорил на протяжении 10 лет. Вот еще одно яркое подтверждение.

Большой флаг им в руки, пусть рассказывают сказки другим. К сожалению, это полная катастрофа», — сказал Канчельскис Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС подготовил три варианта по развитию отечественного футбола в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Отметим, что с момента создания РПЛ в 2001 году в лиге играют 16 команд.