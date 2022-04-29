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    Канчельскис назвал клоунадой и цирком возможное расширение РПЛ

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    Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что РПЛ будет расширена до 18 клубов.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Ранее появилась информация, что, в случае недопуска россиян к еврокубковым турнирам на сезон-2022/23, число участников чемпионата России может быть увеличено, с введением ограниченного моратория на вылет.

    «Это клоунада и цирк. Большое спасибо руководителям нашего футбола за это. У нас можно ожидать всего чего угодно. Позор российского футбола. Это просто ужасное решение.

    Наверное, из-за "Спартака" решили так сделать, ха-ха. Полное безобразие, конечно — во всем мире есть спортивный принцип, а у нас нет, зато такие великолепные руководители в нашем футболе.

    Как им не стыдно так делать?! Одни жулики и дилетанты, сколько раз говорил на протяжении 10 лет. Вот еще одно яркое подтверждение.

    Большой флаг им в руки, пусть рассказывают сказки другим. К сожалению, это полная катастрофа», — сказал Канчельскис Sport24.

    Ранее сообщалось, что РФС подготовил три варианта по развитию отечественного футбола в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

    Отметим, что с момента создания РПЛ в 2001 году в лиге играют 16 команд.

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