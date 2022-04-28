Тедеско: Мне не пришлось думать дважды над приглашением «Лейпцига»

Главный тренеррассказал, почему принял решение возглавить «быков», хотя предложения поступали и из других клубов бундеслиги.

Экс-наставник «Спартака» отказал «Герте», также к специалисту был интерес «Вольфсбурга».

«Когда я получаю приглашение в клуб, то всегда взвешиваю все за и против, плюсы и минусы.

Честно говоря, не увидел в работе с "Лейпцигом" больших минусов. Город обожает футбол, клуб современный и с большим потенциалом. Состав отличный.

Мне не пришлось думать дважды», — приводит слова тренера SportBILD.

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Напомним, что Тедеско возглавляет «Лейпциг» с декабря 2021 года. За 24 матча под его руководством команда 16 раз выиграла, 5 раз сыграла вничью и 3 раза проиграла.

Если при предыдущем тренер Джесси Марше команда набирала в среднем 1,29 очка за игру, то при Тедеско — 2,12.

«Доменико и его команда сыграли важную роль в том, как мощно мы проводим вторую часть сезона», — сказал председатель правления клуба Оливер Мицлафф.

Ранее появилась информация, что клуб планирует продлить контракт с Тедеско