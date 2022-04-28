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    Ло Чельсо: У «Вильярреала» есть еще 90 минут на домашнем стадионе

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    Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом мачте 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Джовани Ло Чельсо
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    Джовани Ло Чельсо

    «Мы знали, что едем играть на очень сложный стадион против одной из лучших команд в Европе. Они давят и прессингуют, так что мы знали, что будет нелегко приехать сюда и победить. Но я думаю, что временами у нас получалось довольно неплохо. Но мы предпочли бы больше контролировать игру и создавать моменты.

    У нас есть еще 90 минут на домашнем стадионе, где трибуны будут за нас, и этот матч определенно будет отличаться от сегодняшнего. Считаю, наша команда провела отличные матчи в этой Лиге чемпионов. У нас были очень сложные раунды плей-офф, н мы провели прекрасные матчи. Мы комфортно чувствуем себя на своем поле, и я думаю, что еще ничего не решено», — приводит слова Ло Чельсо пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании.

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