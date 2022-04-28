ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 14:08
    • Нуралы Алип высказался перед матчем «Зенит» — «Локомотив»
  • 14:00
    • «Левски» объявил о переходе Ивелина Попова
  • 13:55
    • «Локомотив» может подписать черногорского нападающего Раконьяца
  • 13:11
    • Фернандиньо: Расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить «Реал»
  • 12:45
    • «Ливерпуль» планирует приобрести лидера «Монако»
    Все новости спорта

    Нуралы Алип высказался перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Локомотив
    Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».

    Нуралы Алип
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нуралы Алип

    Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

    «Мы не смотрим в турнирную таблицу, делаем всё по максимуму, чтобы не нужно было смотреть на результаты "Динамо". "Зенит" пытается провести каждый матч на 100% и выиграть.

    Сегодня будем готовиться и смотреть видеоанализ о "Локомотиве". Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем подготовку. Как оцениваю свою игру? Нужно спросить тренера, нравится ли ему всё», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
  • «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры