Нуралы Алип высказался перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

Защитник «Зенита»высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».

Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Мы не смотрим в турнирную таблицу, делаем всё по максимуму, чтобы не нужно было смотреть на результаты "Динамо". "Зенит" пытается провести каждый матч на 100% и выиграть.

Сегодня будем готовиться и смотреть видеоанализ о "Локомотиве". Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем подготовку. Как оцениваю свою игру? Нужно спросить тренера, нравится ли ему всё», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата».