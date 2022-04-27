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    Роджерс: Моуринью — один из величайших тренеров поколения

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч в Лиге конференций с «Ромой», оценив работу наставника «римлян» Жозе Моуринью.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Многое было сказано о Жозе за долгие годы его работы. Но он по-настоящему особенный тренер, один из величайших в этом поколении. В 2004 году Жозе был тем парнем, которым хотел бы быть каждый. Он был великолепен в очень многих аспектах. Его работа с игроками, детали, тактика…

    По отношению к нему я не испытываю ничего кроме восхищения. Он один из величайших тренеров, ему нечего доказывать кому-либо. Он победитель.

    Чтобы выйти в финал, нам придется очень сильно потрудиться. У "Ромы" есть выдающийся тренер и фантастические игроки, так что мы должны быть на высоте», — приводит слова Роджерса Football Italia.

    Первый матч полуфинала Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой» состоится 28 апреля.

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