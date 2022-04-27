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    Альбиоль: «Вильярреалу» будут противостоять игроки высокого класса, но у нас есть оружие

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    Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

    Рауль Альбиоль
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    Рауль Альбиоль

    «С каждым этапом становится сложнее. Сначала "Ювентус", потом "Бавария, теперь 'Ливерпуль'. Мы ответственно подходим к этому противостоянию, постараемся провести два отличных матча, сохраняя уверенность в том, что сможем выйти в финал. Первые 90 минут проведём вдали от дома. Все знают, как сложно играть на 'Энфилде'. Команда готова, потому что уже прошла ряд серьёзных испытаний в этом сезоне. Мы знаем, что нам будут противостоять игроки более высокого класса, но у нас есть своё оружие", — приводит слова Альбиоля Marca.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Вильярреал" состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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