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    Полузащитник «Вильярреала»: На «Энфилде» ты 90 минут находишься в аду

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    Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу поделился ожиданиями от выездного матча с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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    «Победа в Лиге чемпионов? У нас никогда не было наглости заявлять, что мы можем выиграть Лигу чемпионов.

    Мы самый маленький клуб в полуфинале, мы были самым маленьким клубом в четвертьфинале.

    Мы просто идем своим путем. И нам нечего терять. Нам все равно, мы знаем, что мы андердоги.

    "Энфилд" — это ад, вы должны сказать, как есть. Это ад. Это худший стадион в Англии, на котором я был.

    Атмосфера, то, как они играют… 90 минут ты живешь в аду. Им все равно, что или кто перед ними. Они просто хотят убить всех, и все.

    Игроки "Ливерпуля" никогда не останавливаются, они все время наращивают темп, они хотят только забивать голы, и даже когда они забивают, они продолжают давить», — цитирует Капу France24.

    Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле. С прогнозами на матч можно ознакомиться тут и тут.

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