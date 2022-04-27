Полузащитник «Вильярреала»: На «Энфилде» ты 90 минут находишься в аду

Полузащитникподелился ожиданиями от выездного матча св 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов? У нас никогда не было наглости заявлять, что мы можем выиграть Лигу чемпионов.

Мы самый маленький клуб в полуфинале, мы были самым маленьким клубом в четвертьфинале.

Мы просто идем своим путем. И нам нечего терять. Нам все равно, мы знаем, что мы андердоги.

"Энфилд" — это ад, вы должны сказать, как есть. Это ад. Это худший стадион в Англии, на котором я был.

Атмосфера, то, как они играют… 90 минут ты живешь в аду. Им все равно, что или кто перед ними. Они просто хотят убить всех, и все.

Игроки "Ливерпуля" никогда не останавливаются, они все время наращивают темп, они хотят только забивать голы, и даже когда они забивают, они продолжают давить», — цитирует Капу France24.

Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле. С прогнозами на матч можно ознакомиться тут и тут.