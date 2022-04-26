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    Аллегри: Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице

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    Массимилиано Аллегри подвел итоги матча «Ювентуса» с «Сассуоло» (2:1) в 34-м туре Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице. "Сассуоло" провел хорошую игру. В первом тайме мы были слишком мягкими, соперник легко проходил к воротам, хотя и у нас были неплохие моменты. Во втором таймы мы сыграли получше.

    У нас много травмированных, и приходится играть одним и тем же. У нас заметный отрыв от пятого места, мы на очко отстаем от "Наполи" и должны продолжать стремиться к своей цели», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

    В таблице чемпионата Италии «Ювентус» с 66 очками располагается на четвертой строчке, а «Сассуоло» с 46 баллами занимает 10 место.

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