Аллегри: Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице

подвел итоги матча «Ювентуса» с «Сассуоло» (2:1) в 34-м туре Серии А.

«Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице. "Сассуоло" провел хорошую игру. В первом тайме мы были слишком мягкими, соперник легко проходил к воротам, хотя и у нас были неплохие моменты. Во втором таймы мы сыграли получше.

У нас много травмированных, и приходится играть одним и тем же. У нас заметный отрыв от пятого места, мы на очко отстаем от "Наполи" и должны продолжать стремиться к своей цели», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» с 66 очками располагается на четвертой строчке, а «Сассуоло» с 46 баллами занимает 10 место.