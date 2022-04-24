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    «Марсель» победил «Реймс» в выездном матче Лиги 1

    «Реймс» — «Марсель»: счет 0:1, обзор голов

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    В поединке 34 тура чемпионата Франции «Марсель» победил «Реймс».

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    Гости оформили взятие ворот соперника за 7 минут до конца основного времени. Победный мяч на свой счет записал Жерсон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Марсель 0:1
    Гол: 0:1 Жерсон (83') Реймс: Предраг Райкович, Эндрю Гравильон, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке (Maxime Busi, 79'), Дион Лопи, Азор Матусива (Илан Кеббаль, 89'), Bradley Locko (Маршал Манетси, 46'), Гислейн Конан, Митчелл ван Берген (Эль Билал Туре, 63'), Натанаэль Мбюкю (Арбер Зенели, 46') Марсель: Амин Арит (Жерсон, 46'), Аркадиуш Милик (Bamba Dieng, 79'), Дженгиз Ундер (Поль Лирола, 73'), Pape Alassane Gueye, Бубакар Камара (Дуйе Чалета-Цар, 78'), Маттео Гюэндузи, Зеад Колашинац (Димитри Пайет, 46'), Луан Перес, Вильям Салиба, Валентин Ронжье, Стив Манданда Предупреждения: Луан Перес (5'), Bradley Locko (28')

    «Марсель» набрал 65 очков в 34 матчах Лиги 1 и по-прежнему занимает второе место в таблице.

    «Реймс» идет на 13 строчке с 40 очками в 34 играх.

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