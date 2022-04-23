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    «Лион» разгромил «Монпелье»

    «Лион» — «Монпелье»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Монпелье
    В матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Монпелье» со счетом 5:2.

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    В составе победителей отличились Мусса Дембеле (26-я минута матча), Тьяго Мендеш (43-я), Уссем Ауар (63-я и 90+2), Карл Токо-Экамби (68-я).

    За «Монпелье» по голу забили Сепе Эльйе Ваи (45+2) и Тежи Саванье (45+4, с пенальти).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Монпелье 5:2
    Голы: 1:0 Мусса Дембеле (26'), 2:0 Тьяго Мендес (43'), 2:1 Sepe Elye Wahi (45 + 2'), 2:2 Тежи Саванье (пенальти) (45 + 4'), 3:2 Уссем Ауа (63'), 4:2 Карл Токо Экамби (68'), 5:2 Уссем Ауа (90 + 2') Лион: Юлиан Поллерсбек, Мало Гюсто, Дамьен Да Сильва (Жером Боатенг, 35'), Кастелло Люкеба, Henrique Silva, Лукас Пакета (Жефф Рен-Аделед, 85'), Тьяго Мендес, Уссем Ауа, Тете (Bradley Barcola, 64'), Мусса Дембеле, Карл Токо Экамби Монпелье: Sepe Elye Wahi, Реми Кабелла (Флоран Молле, 75'), Тежи Саванье, Валер Жермен (Стефи Мавидиди, 66'), Жорис Шотар (Лео Леруа, 75'), Жордан Ферри, Амбруаз Ойонго (Максим Эстеве, 75'), Мамаду Сако, Николя Коцца, Арно Суке (Николас Джоаккини, 85'), Йонас Омлин Предупреждения: Амбруаз Ойонго (28'), Николя Коцца (42'), Жером Боатенг (75'), Мало Гюсто (89')

    После этой игры «Лион» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 — 52 очка, «Монпелье» — 11-е и 42 очка.

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