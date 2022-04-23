«Интер» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

Футбол. Италия. Серия А
Интер — Рома 3:1
Голы: 1:0 Дензел Дюмфрис (30'), 2:0 Марсело Брозович (40'), 3:0 Лаутаро Мартинес (52'), 3:1 Генрих Мхитарян (85') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 63'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Робин Гозенс, 72'), Хакан Чалханоглу, Иван Перишич (Роберто Гальярдини, 72'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 82'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 63') Рома: Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 78'), Стефан Эль-Шаарави (Жордан Верету, 64'), Лоренцо Пеллегрини (Карлес Перес, 64'), Никола Залевский (Матиас Винья, 78'), Сержиу Оливейра (Эдоардо Бове, 80'), Генрих Мхитарян, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Джанлука Манчини (36'), Марсело Брозович (45 + 1'), Сержиу Оливейра (79'), Хакан Чалханоглу (87')