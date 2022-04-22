Сборная Украины может провести товарищеский матч с Англией или «Манчестер Сити»

Сборнаяможет провести товарищеский матч с командойилиперед встречей с Шотландией в квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«Итак, впереди у сборной Украины два сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, второй — на Туманном Альбионе. Это будет либо база "Манчестер Сити", либо сборной Англии.

Также в зависимости от того, как далеко "Манчестер Сити" дойдет в ЛЧ и планов подготовки национальной команды Англии, с одним из этих соперников рассматривается проведение последнего спарринга перед плей-офф с Шотландией.

Классная намечается репетиция», — написал Бурбас в своем телеграм-канале.

Стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня. 5 июня победитель игры сыграет в финале стыков со сборной Уэльса.