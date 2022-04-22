Титов: «Алания» показала зрелищный футбол и превзошла «Зенит» по моментам

Бывший игрокзаявил, что итог Кубка России невозможно предугадать.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» встретится с «Аланией».

«Считаю, что "Енисей" и "Алания" провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал. Особенно рад за "Аланию".

Владикавказцы показали зрелищный футбол и превзошли "Зенит" по голевым моментам. Для Осетии футбол — это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!

Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России. У них есть все шансы. По качеству игры они ничем не уступают "Спартаку" и "Динамо".

Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет. Возможно все, что угодно», — сказал Титов Sport24.

Полуфинальные матчи состоятся 11–12 мая. Финал, место проведения которого будет объявлено в начале следующей недели, запланирован на 29 мая.