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    Титов: «Алания» показала зрелищный футбол и превзошла «Зенит» по моментам

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Динамо Алания Енисей
    Бывший игрок «Спартака» Егор Титов заявил, что итог Кубка России невозможно предугадать.

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    В полуфинале «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» встретится с «Аланией».

    «Считаю, что "Енисей" и "Алания" провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал. Особенно рад за "Аланию".

    Владикавказцы показали зрелищный футбол и превзошли "Зенит" по голевым моментам. Для Осетии футбол — это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!

    Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России. У них есть все шансы. По качеству игры они ничем не уступают "Спартаку" и "Динамо".

    Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет. Возможно все, что угодно», — сказал Титов Sport24.

    Полуфинальные матчи состоятся 11–12 мая. Финал, место проведения которого будет объявлено в начале следующей недели, запланирован на 29 мая.

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