Макаров: Матч с «Аланией» будет боевым и нелегким

Полузащитниквысказал мнение о сопернике бело-голубых по полуфинальному матчу Кубка России-2021/22 — владикавказской

«Повезло, что будем играть дома — для наших болельщиков будет большой радостью прийти на полуфинал Кубка. Надеюсь, мы выйдем в финал и всех порадуем.

"Алания" — хорошая команда, мы играли с ними на сборах, у них очень качественные футболисты, так что будет нелегко. Будет боевой матч.

Будем готовиться и отдадим все силы, чтобы пройти в финал», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».

Добавим, что в другой паре сыграют московский «Спартак» и «Енисей». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.