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    • «Динамо» сыграет с «Аланией» в полуфинале Кубка России
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    Макаров: Матч с «Аланией» будет боевым и нелегким

    Футбол Динамо Кубок России Футбол России Алания
    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказал мнение о сопернике бело-голубых по полуфинальному матчу Кубка России-2021/22 — владикавказской «Алании».

    Денис Макаров
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    Денис Макаров

    «Повезло, что будем играть дома — для наших болельщиков будет большой радостью прийти на полуфинал Кубка. Надеюсь, мы выйдем в финал и всех порадуем.

    "Алания" — хорошая команда, мы играли с ними на сборах, у них очень качественные футболисты, так что будет нелегко. Будет боевой матч.

    Будем готовиться и отдадим все силы, чтобы пройти в финал», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».

    Добавим, что в другой паре сыграют московский «Спартак» и «Енисей». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.

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