Каррера оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России

Бывший главный тренер «Спартака»прокомментировал выход красно-белых в полуфинал Кубка России.

Напомним, что в четвертьфинале «народная команда» обыграла ЦСКА (1:0).

«Поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в кубковом дерби. Молодцы! Впереди у команды также очень важные матчи, желаю им удачи. У "Спартака" есть все шансы выиграть Кубок России.

Но они не должны недооценивать те команды, которые тоже прошли в полуфинал. С любым из этих клубов надо играть с одинаковым настроем. Надеюсь, у них все получится», — цитирует Карреру Sport24.

Соперника по полуфиналу «Спартак» узнает 21 апреля в результате жеребьевки. Также в полуфинал вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».