Титов: В матче ЦСКА и «Спартака» можно рассчитывать на обоюдоострый футбол с массой голевых моментов

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России, с котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«"Спартак" провел хороший матч против тульского "Арсенала". Футболисты играли целостно, без провалов, особенно во втором тайме. Такой футбол позволяет рассчитывать на реванш над ЦСКА за недавнее поражение в чемпионате.

"Армейцы" в последних матчах много пропускают, что говорит о сбое в оборонительной игре. С учетом перехода "Спартака" на игру в два высокорослых форварда мы вправе рассчитывать на обоюдоострый футбол с массой голевых моментов», — цитирует Титова Sport24.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля, начало — в 19:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.