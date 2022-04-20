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    Титов: В матче ЦСКА и «Спартака» можно рассчитывать на обоюдоострый футбол с массой голевых моментов

    Футбол Футбол России Кубок России Спартак ЦСКА
    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России, с котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «"Спартак" провел хороший матч против тульского "Арсенала". Футболисты играли целостно, без провалов, особенно во втором тайме. Такой футбол позволяет рассчитывать на реванш над ЦСКА за недавнее поражение в чемпионате.

    "Армейцы" в последних матчах много пропускают, что говорит о сбое в оборонительной игре. С учетом перехода "Спартака" на игру в два высокорослых форварда мы вправе рассчитывать на обоюдоострый футбол с массой голевых моментов», — цитирует Титова Sport24.

    Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля, начало — в 19:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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