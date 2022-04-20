«Эвертон» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет уже на 5-й минуте открыли «лисы» — отличился полузащитник гостей Харви Барнс.
Отыгрались «ириски» только в компенсированное время, благодаря голу бразильца Ришарлисона.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Лестер 1:1
Голы: 0:1 Харви Льюис Барнс (5'), 1:1 Ришарлисон (90 + 3') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Йерри Мина, Бен Годфри, Виталий Миколенко, Аллан (Деле Алли, 58'), Фабиан Делф, Алекс Айуоби, Энтони Гордон, Ришарлисон, Демарай Грей (Хосе Рондон, 66') Лестер: Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 77'), Харви Льюис Барнс (Адемола Лукман, 67'), Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Нампалис Менди (Даниэль Амарти, 84'), Юри Тилеманс, Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Весли Фофана, Рикарду Перейра, Каспер Шмейхель Предупреждения: Ришарлисон (75'), Йерри Мина (80'), Деле Алли (86'), Патсон Дака (90 + 4'), (90 + 4')
После этого матча «Лестер» с 41 очком на 9-м месте в таблице АПЛ, а «Эвертон» с 29 очками на 17-м месте.