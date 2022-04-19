Примера. «Атлетико» примет «Гранаду», «Реал» в гостях у «Осасуны», «Барса» в Сан-Себастьяне

С 19 по 22 апреля пройдут поединки 33 тура чемпионата Испании по футболу.

«Мальорка» — «Алавес» 2:1

В 33-м туре чемпионата Испании «Мальорка» одержала домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 2:1.

В составе хозяев на 11-й минуте отличился Абдон Пратс, а на в добавленное к первому тайму время минуте Ведат Мурики удвоил преимущество.

Гости сократили счет в матче благодаря автоголу Антонио Раилло на 73-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Алавес 2:1 Голы: 1:0 Абдон (11'), 2:0 Ведат Мурики (45 + 4'), 2:1 Антонио Райльо (автогол) (73') Мальорка: Серхио Рико, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Бриан Оливан (Kang In Lee, 68'), Такэфуса Кубо, Иддрису Баба (Родриго Батталья, 54'), Сальва Севилья (Антонио Санчес, 82'), Дани Родригес, Абдон (Giovanni Alessandro Gonzalez Apud, 68'), Ведат Мурики Алавес: Хоселу, Луис Риоха, Мануэль Гарсия, Эдгар Мендес (Мигель Де ла Фуэнте, 60'), Mamadou Loum (Томас Пина, 73'), Гонсало Эскаланте (Факундо Пельистри, 60'), Рубен Дуарте (Мартин Агиррегабирия, 90'), Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Чимо Наварро (Йон Гвидетти, 90'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Иддрису Баба (24'), Мануэль Гарсия (35'), Гонсало Эскаланте (45 + 2'), Эдгар Мендес (57'), Mamadou Loum (73'), Ведат Мурики (83'), Йон Гвидетти (90 + 6'), Мартин Агиррегабирия (90 + 6')

«Мальорка» поднялась из зоны вылета и занимает 16-е место, имея 32 очка после 33 туров. Алавес остался на последней строчке таблицы Примеры с 25 очками.

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20 апреля, 20:00 мск

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20 апреля, 21:00 мск

«Осасуна» — «Реал Мадрид»

20 апреля, 22:30 мск

«Эспаньол» — «Райо Вальекано»

21 апреля, 20:00 мск

«Леванте» — «Севилья»

22 апреля, 20:00 мск

«Кадис» — «Атлетик» Б

22 апреля, 21:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Барселона»

21 апреля, 22:30 мск