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    «Рейнджерс» определился с будущим Рэмси в команде

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    Шотландский «Рейнджерс» не собирается выкупать у итальянского «Ювентуса» права на полузащитника Аарона Рэмси. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

    Аарона Рэмзи
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    Аарона Рэмзи

    Валлийский полузащитник получил в составе команды очередную травму, поэтому в «Рейнджерс» решили не выкупать его контракт у «Ювентуса».

    31-летний Рэмси в 10 матчах за «Рейнджерс» забил два гола и отдал голевую передачу. Соглашение Рэмси с шотландским клубом истекает 31 мая 2022 года.

    Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Также он выступал в Англии за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника с итальянским клубом истекает в 2023 году.

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