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    Артета: Форма «Арсенала» вызывает серьезное беспокойство

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от «Саутгемптона» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «С таким поражением сложно смириться. Сложно понять, как мы умудрились проиграть, контролируя игру.

    Мы не очень часто били в цель, завершение атак было не таким хорошим, каким могло бы быть. Когда создаешь столько моментов, должен забивать 3-4 мяча. И мы пропустили нелепый гол после стандартного положения. Мы недостаточно хорошо защищались в этом эпизоде.

    Форма "Арсенала" вызывает серьезное беспокойство. Мы проигрывали матчи по-разному, и сегодняшнее поражение сложно объяснить. Мы хорошо сыграли, но нужного результата не добились. Надо пользоваться моментами, чтобы выигрывать матчи. Сейчас этого не происходит», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 54 очка, а «Саутгемптон» находится на 11-м месте с 39 балами в активе.

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