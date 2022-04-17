Смольников и Деспотович — в «старте» «Арсенала» на матч с «Ростовом»

Игорь Смольников Фото: globallookpress.com
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.
Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
«Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.
Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Туле, начало — в 14:00 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Арсенал» — «Ростов».