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    Смольников и Деспотович — в «старте» «Арсенала» на матч с «Ростовом»

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    Тульский «Арсенал» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

    Игорь Смольников
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    Игорь Смольников

    «Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.

    Запасные: Коченков, Шамов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов»: Песьяков, Калинин, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

    Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдет 17 апреля в Туле, начало — в 14:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Арсенал» — «Ростов».

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