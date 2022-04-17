17 апреля в Туле местный клуб «Арсенал» сыграет против «Ростова» в 25-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры намечено на 14:00 по мск. «Арсенал» Тула — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

С 21 набранным пунктом «Арсенал» находится на последней строке в турнирной таблице. От зоны переходных матчей команду отделяют лишь дополнительные показатели, а от безопасной позиции клуб отстает на четыре очка.

Туляки неплохо провели последние матчи перед перерывом, выиграв две игры из трех последних при одном поражении. После рестарта они еще не знали радости виктории, дважды сыграв вничью и четыре встречи проиграв.

Коэффициенты матча Арсенал Тула — Ростов 1 3.15 X 3.25 2 2.35 Ставка

В своей последней проведенной встрече «пряники» на выезде уступили московскому «Спартаку» 0:3, а туром ранее они на своей территории расписали мировую с «Ахматом», сыграв 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

В родных стенах в этом чемпионате «Арсенал» по три раза побеждал и терпел фиаско, а также пять поединков завершил ничейными результатами.

«Ростов»

«Ростов» в турнирной таблице российского первенства на данный момент идет на десятой позиции, имея в своем активе 28 очков. Команда при этом обходит зону вылета всего на четыре балла, так что не обеспечила себе сохранность в элите.

После перерыва коллектив в Премьер-лиге провел шесть встреч, в которых три раза побеждал, две встречи он еще проигрывал и однажды разойдясь миром.

В прошлом туре первенства «комбайнеры» в родных стенах разгромили московский «Локомотив» со счетом 4:1, а немного ранее также дома переиграли «Крылья Советов» 1:0.

Вне родных стен «Ростов» в этом розыгрыше РПЛ по три раза побеждал и терпел фиаско, а также пять матчей завершил вничью.

«Ростов» выиграл у «Арсенала» в последних пяти очных встречах, в том числе и в первом круге дома — 4:0. Причем в большинстве этих матчей забивали обе стороны.

Прогноз и ставка на «Арсенал» Тула — «Ростов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ростова» предлагают — 2.41.

На викторию «Арсенала» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.30.

Так как оба клуба здесь наверняка устроит только виктория, то ожидаем, что данная игра получится открытой с обоюдно забитыми голами.