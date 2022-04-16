СМИ: Зидан — приоритет «ПСЖ» на пост главного тренера

продолжает уговариватьстать следующим главным тренером команды.

По информации Le Parisien, у Зидана уже была встреча с руководством парижского клуба. Он изучил предложение, но пока не дал никакого ответа.

Французские журналисты считают, что Зидана не очень интересует возможность возглавить «ПСЖ». 49-летний специалист хотел бы занять пост главного тренера сборной Франции, который, скорее всего, станет вакантным после ЧМ-2022.

Между тем, нынешний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино по окончании сезона рассчитывает вернуться в Англию. Игроки «Парижа» якобы недовольны аргентинцем, особенно тем, что он никак не проявил себя по ходу ответного матча с мадридским «Реалом» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. И это тоже одна из причин, почему Почеттино не хочет оставаться в «ПСЖ».

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе достиг устной договоренности с «Реалом» о переходе.