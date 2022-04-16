«Валенсия» — «Осасуна»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

За «Осасуну» отметились голами Эсекьель Авила, реализовавший пенальти на 50-й минуте, и Анте Будимир на 74-й.

За «Валенсию» гол забил Карло Солер на 83-й минуте с пенальти.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Осасуна 1:2 Голы: 0:1 Эсекьель Авила (пенальти) (50'), 0:2 Анте Будимир (74'), 1:2 Карлос Солер (пенальти) (83') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Муктар Дьякаби (Cristhian Mosquera, 83'), Уго Гильямон, Хосе Гайя (Jesus Vazquez, 83'), Элдер Кошта (Маркос де Соуза, 65'), Урош Рачич, Илаш Мориба (Карлос Солер, 65'), Бриан Хиль (Денис Черышев, 74'), Уго Дуро, Гонсалу Гуэдеш Осасуна: Анте Будимир, Эсекьель Авила (Дарко Брашанац, 74'), Мануэль Санчес, Ойер Оласабаль (Хави Мартинес, 65'), Лукас Торро, Хон Монкайола, Хосе Анхель (Рубен Гарсия, 65'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Начо Видаль, Серхио Эррера Предупреждения: Ойер Оласабаль (17'), Лукас Торро (23'), Димитри Фулкье (28'), Хосе Гайя (90 + 8')

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте матча.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой игры «Валенсия» занимает 10-е место в таблице Ла Лиги — 42. «Осасуна» — 9-е место и 44 очка.