Пиоли: «Милан» проделал такой трудный путь, чтобы добраться сюда

Главный тренер итальянского «Милана»прокомментировал домашнюю победу над «Дженоа» (2:0) в 33-м туре чемпионата Италии.

«Конечно, перед матчем я видел результат игры "Интера", но мы знали, что будем стараться выигрывать в каждом матче. Теперь мы чувствуем давление, как нечто иное, как положительную энергию, потому что бросаем вызов чему-то.

Мы проделали такой трудный путь, чтобы добраться сюда, и хотим снова стать клубом-победителем, поэтому нам нужно приложить огромные усилия», — приводит слова Пиоли Footbal Italia со ссылкой на Dazn.

«Милан» набрал 71 очко и сместил «Интер» с первой строчки в турнирной таблице. У нерадзурри на счету 69 очков и один матч в запасе.