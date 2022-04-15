«Уфа» сообщила о расставании с португальским хавбеком

Португальский полузащитникпокинулиз-за политической ситуации, сообщил генеральный директор уфимцев

В пятницу, 15 апреля, «Уфа» сообщила о расторжении контракта с португальцем по обоюдному согласию сторон.

«А какие причины? Сейчас других причин быть не может, конечно, это ситуация в мире.

Самое главное, мы расстались в добрых отношениях, ни у кого из нас нет претензий друг к другу. Никто никого не напрягает, все всё понимают.

Он давно уже улетел, сейчас смогли все оформить», — сказал Газизов «Матч ТВ».

Родригеш пополнил башкирский клуб в феврале 2022 года. Он успел провести за «Уфу» четыре матча, не отметившись результативными действиями.