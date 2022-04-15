«Милан» — «Дженоа»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Пьер Калюлю совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской гостей, Рафаэл Леау в касание пробил в дальний угол ворот и не оставил шансов Сиригу на спасение.

А на 88-й минуте Ребич выполнил передачу в центр штрафной «Дженоа», Мессьяс в касание пробил в правый угол ворот. Сиригу в прыжке вытянул непростой мяч, но Жуниор сразу же сыграл на добивании, со второй попытки мяч был отправлен под перекладину.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Дженоа 2:0 Голы: 1:0 Рафаэл Леау (11'), 2:0 Жуниор Мессьяс (87') Милан: Мик Меньян, Пьер Калюлю, Маттео Габбиа (Раде Крунич, 74'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер (Браим Диас, 86'), Сандро Тонали, Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 61'), Франк Кессье, Рафаэл Леау (Фоде Балло-Туре, 86'), Оливье Жиру (Анте Ребич, 61') Дженоа: Роберто Пикколи (Маттиа Дестро, 55'), Надим Амири (Альберт Гудмундссон, 72'), Калеб Экубан (Филиппо Мелегони, 55'), Пабло Гальдамес, Милан Бадель, Мортен Френнруп (Кельвин Йебоа, 72'), Хоан Васкес, Leo Oestigard, Маттья Бани, Сильван Хефти, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Кельвин Йебоа (80'), Сандро Тонали (84'), Альберт Гудмундссон (90 + 4')

«Милан» набрал 71 очко и сместил «Интер» с 1-й строчки в турнирной таблице. У нерадзурри на счету 69 очков и один матч в запасе.

Календарь и таблица Серии А

«Дженоа» с 22 баллами находится на 19-м месте.